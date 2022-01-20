Türkiye'nin müthiş enerji potansiyeli!

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20 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00

Prof. Dr. Güven Önal: Petrol ve doğal gaz üretebiliriz

Kaynak: DHA

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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Güven Önal, 'Türkiye'de bugün ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bu kömürdeki gaz miktarını tahmin bile edemezsiniz. Kömür, petrol, doğalgaz hepsi hidrokarbondur. Kömürden petrol de, gaz da üretilebilir. Birbirine çevrilir bunlar. Bu imkanlar elimizden var. Kömürden hem doğalgaz, hem de petrol üretebiliriz. Bunlar yatırım işi, bu teknoloji belli, dünyada uygulanıyor' dedi.

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın düzenlediği basın toplantısında, vakıf başkanı Türkiye'nin madenleriyle ekonomiye yapılacak katkılar hakkında bilgi verdi.

İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Güven Önal, "Türkiye'de bugün ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bu kömürdeki gaz miktarını tahmin bile edemezsiniz. 30 trilyon metreküp. Normalde 2 bin kalorilik bir kömürde olan gaz miktarı bin 500 metreküp. Elimizin altında 30 trilyon metreküp gaz üretebilecek kömür var. Kömür, petrol, doğalgaz hepsi hidrokarbondur. Kömürden petrol de, gaz da üretilebilir. Birbirine çevrilir bunlar. Bu imkanlar elimizden var. Kömürden hem doğalgaz, hem de petrol üretebiliriz. Bunlar yatırım işi, bu teknoloji belli, dünyada uygulanıyor" dedi.

"23-24 MİLYAR DOLAR BİR KATKIMIZ VAR"

Önal, 2020'de madencilik gayri safi milli hasıladaki yerinin yüzde 1 olduğunu, şimdi 1,2'ye çıktığı belirterek, 10 yılda 100 milyar dolar yatırım yapıp alüminyum, bakır, kurşun, çinko, endüstriyel mineraller, kömürden petrol ve doğalgaz üretme gibi, sanayinin hammaddeleri, altın ve gümüş yatırımları gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Güven Önal, "2021 yılı maden ihracatımız aşağı yukarı 6 milyar dolar, iç tüketim de 18 milyar dolar. Yani 23-24 milyar dolar bir katkımız var. Türkiye'nin ekonomisine eğer bunu entegre tesisler düzeyine çevirirsek, bu 35 milyar dolara kadar çıkıyor bu katkı. Ama istatistikler böyle görünmüyor. İstatistikler sadece o hammadde üretimini gösteriyor. Eğer dediğim yatırımları yaparsak, 5 yıl sonunda 70 milyar dolar, 10 yıl sonunda 150 milyar dolarlık değer üretiyoruz. Çok büyük rakam. İleriye yönelik yapılan veri tahminlerine göre bu rakamla Türkiye'nin madencilikteki payı yüzde 6'ya yükseliyor. Bunun sonucu yerli sanayi gelişiyor. Bir de madenler kırsal kesimde olduğu için kırsal kesimden göç önleniyor. Şehirlere olan göç önleniyor. Bugün sanayi ülkelerinde olduğu gibi geri göç başlıyor. Şehirlerde oturanlar kırsal kesime gidiyorlar. Yan hizmetlerle birlikte 500 bin kişiye iş sahası açılıyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Prof. Dr. Güven Önal İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri
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