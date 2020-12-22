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Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buluyor
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22 Aralık 2020 Salı 14:43:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 14:51:00

Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda sahiplerini buluyor

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‘Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 23 yılı başarıyla geride bırakan Platin, Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos ile birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre, Turkcell ana sponsorluğunda Türkiye'nin Global 100 şirketini açıklıyor.

Her yıl görkemli törenlerle sahiplerini bulan Platin Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle Turkcell ana sponsorluğunda 28 Aralık saat: 21.00’da 24 TV ekranlarında Helin Aslan’ın sunumuyla sahiplerini buluyor.

Platin Global 100 Ödülleri töreni öncesinde 24 TV ekranlarında saat 20.00’de, İbrahim Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Liderler Paneli’nde Türkiye’nin başarılı liderleri 2020’yi ele alırken bu yılın teması “Dijitalleşme” üzerine de konuşacaklar.

Platin Dergisi’nin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü Platin Global 100 Endeksi’nin teması bu yıl “Dijitalleşme” olarak belirlendi. Endekse göre dijitalleşmede başarı gösteren 10 şirkete verilecek “Dijitalleşme ödülleri” ile “Turkcell Özel Ödülü” , “Platin Özel Ödülü” 28 Aralık Pazartesi günü 24 TV ekranlarında sahiplerini bulacak.

Platin Global 100 Ödülleri ile amaçlanan Türkiye’nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamalarının ve üstün başarılarının Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda markaların gelişimini desteklemektir. Yeni Türkiye’nin ve yeni ekonominin ödül töreni olarak konumlandırılan Platin Global 100 Ödülleri Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesi olacaktır.

Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşecek Liderler Paneli’ni ve Platin Global 100 Ödülleri törenini izleyiciler 24 TV’nin yanı sıra, Platin Dergisi, 24 TV ve Akşam Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edip, canlı olarak izleyebilecekler.

Etiketler : platin dergisi platin global ödülleri turkcell
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