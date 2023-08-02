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02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:38:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:38:00

Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Kaynak: AA

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Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 1 Ağustos 2023'den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için geri kazanım katılım payı tutarlarında da düzenleme yapıldı.

Etiketler : plastik poşet cumhurbaşkanı kararı resmi gazete
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