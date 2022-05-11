Piyasaların gözü bu veride!

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın ve dolar yatırımı için doğru zaman mı? Altın, gümüş, dolar, borsalar, ve Bitcoin'de kritik viraja girildi. Milyonlarca yatırımcı, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyor. Gram altın seyrinde etkili olan ons altın, ABD enflasyon verisi öncesi 1.832 dolar bandına çekilerek 3 ayın en düşük seviyesine çekildi. Gram altın ise 900-915 TL bandında dalgalanmasını sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar olacak? Bitcoin piyasası neden karıştı?

ABD`de görülen 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Fed politika faizini yüzde 1 düzeyine yükseldi. Bugün saat 15:30`da açıklanacak enflasyon verisi Fed`in para politikası için belirleyici olacak.

Sıkı para politikası adımları piyasalarda likidite azalacağı beklentisi yaratarak altın fiyatları için baskılayıcı oluyor. Nitekim ons altın fiyatı ABD enflasyon verisi öncesi 1.832 dolar seviyesini test ederek 11 Şubat 2022`den beri gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.

GRAM ALTIN 11 MAYIS 2022 NE KADAR OLDU?

Hem dolar kuru hem de ons altın fiyatı ile yön bulan gram altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi 900-915 TL bandında yatay pozitif seyrini sürdürüyor.

DOLAR ENDEKSİ PARA BİRİMLERİNİ BASKILIYOR

A Haber'de yer alan habere göre Küresel ekonomide, enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında finansal koşulların sıkılaştırılacağı endişeleri ana odak noktası olurken, artan taleple 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.

Nisanda yüzde 4,9 artarak 103,9 ile Aralık 2002`den bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, 104,2`ye ulaşarak 20 yılın rekorunu tazeledi.

Yurt içinde dolar/TL, ABD enflasyon verisi öncesi dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle 15,49 TL`yi test ederken, euroda 16,26 TL`yi gördü.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 911,75 TL

Gram altın satış fiyatı: 911,94 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 840,20 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 868,94 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.509,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.527,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.013,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.052,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.020,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.085,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 845,71 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 852,64 TL

KRİPTO PARA PİYASASI KARIŞTI: AVAX SERT DÜŞTÜ

LUNA Vakfı'nın rezerv para olarak tuttuğu AVAX, UST krizinin gölgesinde bugün yüzde 14 geriledi. Son 5 günde değer kaybı yüzde 31'i buldu

Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası bu sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

Luna Vakfı'nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin sattığı belirtilse de elinden ne kadarlık AVAX çıkardığı tam olarak bilinmiyor. Ancak AVAX UST ile ilgili sorunun konuşulmaya başladığı cumartesi günü 58 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise 34 dolara kadar geriledi. Ardından yeniden 40 dolara tırmandı.

AVAX son 5 günde yüzde 31, günlük olarak ise yüzde 14 değer kaybetti