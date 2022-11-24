VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Heyecanlandıran proje! 5 saatlik yol, 80 dakikaya düşecek
Türk SİHA'ları örnek oldu! Çin eski jetlerini SİHA yapıyor
Otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı
Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
Kentsel dönüşüm hayat kurtardı
EYT'de kapsam genişliyor...
Orijinal kadro geldi!
Ağzındaki kuruluk hissi diyabet belirtisi
Merdiven testi ile kalp yetmezliği riskini belirleyin
Gece yeme bozukluğu sendromu depresyona sürükler
Bugün burçları neler bekliyor? 24 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları
Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında yeni düzenleme
AFAD: Düzce'de 160 artçı deprem meydana geldi
Provokatif 'deprem' paylaşımları hakkında yasal işlem başlatıldı
Sosyal medyada Pençe-Kılıç Harekatıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapıldı
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
Bakan Soylu: Çadırlar kuruldu, fırın, lokanta ve spor salonları açık
BM: Yemen'de 2 milyon kişi onaylar geciktiği için insani yardımdan mahrum kaldı
Başkan Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı Bermudez'e tarihi hediye
24 Kasım 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 10:30:00

Piyasaların gözü bu toplantıda... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.İşte detaylar...

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin genel tahminleri ise faiz indiriminin gerçekleşeceği yönünde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.

Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.

Etiketler : Merkez Bankası PPK toplantısı Para Politikası Kurulu
Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı

Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı
'Kuş Uçuşu'na erteleme

'Kuş Uçuşu'na erteleme
Yenge kıyağı

Yenge kıyağı
"Ayağım uğurludur"

"Ayağım uğurludur"
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Erol Evgin hayranını kırmadı

Erol Evgin hayranını kırmadı
KKTC rüzgarı

KKTC rüzgarı
'O Ses'ten yeni tekli

'O Ses'ten yeni tekli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX