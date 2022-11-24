Piyasaların gözü bu toplantıda... Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.İşte detaylar...
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Ekonomistlerin genel tahminleri ise faiz indiriminin gerçekleşeceği yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ İNDİRİMİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.
Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
- Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi?
- Otomobil alacaklar dikkat! Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı
- EYT'de kapsam genişliyor...
- Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında yeni düzenleme
- Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
- Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023'te çift hanelerde kalabilir