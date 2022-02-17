Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Eylül ayında faiz indirimine başlayan Merkez Bankası, politika faizini aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek yüzde 14'e kadar çekti.

Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı.

Aralık ayından bu yana faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın, yılın ikinci faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor.

Haftanın son günü 3 veri açıklanacak

Cuma günü ise piyasalar ocak ayı konut satış istatistiklerini takip edecek.

Şubat ayı tüketici güven endeksi de açıklanacak bir diğer veri olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun tümü de, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.