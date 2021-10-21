VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Başkan Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya mesaj
Rusya'dan NATO'ya ültimatom
"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"
Türkiye "Parlatino'ya gözlemci oldu!
Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti!
Ayşenur Arslan'dan skandal sözler
Mossad casuslarına MİT operasyonu
Millet İttifakı'nda gayrıresmi önseçim! Peş peşe hamleler!
Türkiye ile ilgili beklenmedik itiraf!
Libya'dan Türkiye açıklaması
21 Ekim 2021 Perşembe 13:02:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 13:02:00

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda!

Kaynak: AA

ABONE OL

Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

EYLÜL AYINDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18 OLMUŞTU

Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

Etiketler : Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB
Şiir duygu ister

Şiir duygu ister
Hayvansever Sinem

Hayvansever Sinem
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Ekranda yaprak dökümü

Ekranda yaprak dökümü
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Derya diz çöktürdü

Derya diz çöktürdü
47 yıl sonra ‘Unutama Beni'

47 yıl sonra ‘Unutama Beni'
Bağcılar'da toplu düğün şöleni

Bağcılar'da toplu düğün şöleni
6'ncı Harbiye çıkarması

6'ncı Harbiye çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER