Pivot Door, yeni markası Pivotist için Ar-Ge yatırımı

Teknoloji ve inovasyon çağında, şirketlerin başarısı sadece ürün kalitesiyle değil aynı zamanda Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) yatırımlarıyla da ölçülüyor. Pivot Door, yeni markası Pivotist'in geleceğe yönelik büyük hedeflerine ulaşmak ve sektörde lider olmak amacıyla milyonlarca dolarlık bir Ar-Ge yatırımı yapmaya karar verdiğini duyurdu. Bu yatırım, firmanın teknolojik altyapısını güçlendirmek ve müşterilere daha iyi ürünler sunmak için atılmış büyük bir adım olacak.

Pivot Door CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada şirketin Ar-Ge yatırımına verdiği önemi vurguladı. Arslan, "Pivot Door olarak teknolojiye ve inovasyona büyük bir değer atfediyoruz. Bu nedenle, yeni markamız Pivotist'i piyasaya sürerken bu alandaki yatırımlarımızı artırmaya karar verdik" dedi.

Pivot Door'un bu Ar-Ge yatırımı, gelecekteki kapı tasarım ve üretiminde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Şirket, ürünlerinde güvenlik, estetik ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefliyor. Arslan, bu yatırımın Pivotist markasının başarısını desteklemek ve müşterilere daha fazla seçenek sunmak için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Ar-Ge yatırımının sadece Pivotist markasına odaklı bir girişim değil; aynı zamanda Türkiye'nin kapı üretim sektöründe daha fazla büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Pivot Door yöneticisi, teknolojik ilerlemelerin kapı tasarımına nasıl entegre edilebileceği konusunda lider bir rol oynamayı hedeflediklerinin de altını çiziyor.

Ar-Ge yatırımı, Pivot Door'un gelecekteki projeleri ve ürünleri, bu yatırımın bir sonucu olarak müşterilere daha fazla fayda sağlayacak. Bu, Pivot Door'un rekabet avantajını sürdürmesine ve Pivotist markasını sektörde tanınmış bir oyuncu haline getirmesine yardımcı olacak.