VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Olaf Scholz'den Almanya'da kalma hakkı olmayan mültecilere ülkenize dönün çağırısı
TAG Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fitch Ratings, yılın ikinci yarısında Türk bankacılık sektörünün marjlarında toparlanma bekliyor
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktaları vurdu
"Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor"
Greta Thunberg'den Gazze Şeridi'ne destek
20 Ekim 2023 Cuma 16:08:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 16:08:00

Pivot Door, yeni markası Pivotist için Ar-Ge yatırımı

ABONE OL

Pivot Door, yeni markası Pivotist'in geleceğe yönelik büyük hedeflerine ulaşmak ve sektörde lider olmak amacıyla milyonlarca dolarlık bir Ar-Ge yatırımı yapmaya karar verdiğini duyurdu.

Teknoloji ve inovasyon çağında, şirketlerin başarısı sadece ürün kalitesiyle değil aynı zamanda Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) yatırımlarıyla da ölçülüyor. Pivot Door, yeni markası Pivotist'in geleceğe yönelik büyük hedeflerine ulaşmak ve sektörde lider olmak amacıyla milyonlarca dolarlık bir Ar-Ge yatırımı yapmaya karar verdiğini duyurdu. Bu yatırım, firmanın teknolojik altyapısını güçlendirmek ve müşterilere daha iyi ürünler sunmak için atılmış büyük bir adım olacak.

Pivot Door CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada şirketin Ar-Ge yatırımına verdiği önemi vurguladı. Arslan, "Pivot Door olarak teknolojiye ve inovasyona büyük bir değer atfediyoruz. Bu nedenle, yeni markamız Pivotist'i piyasaya sürerken bu alandaki yatırımlarımızı artırmaya karar verdik" dedi.

Pivot Door'un bu Ar-Ge yatırımı, gelecekteki kapı tasarım ve üretiminde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Şirket, ürünlerinde güvenlik, estetik ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefliyor. Arslan, bu yatırımın Pivotist markasının başarısını desteklemek ve müşterilere daha fazla seçenek sunmak için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Ar-Ge yatırımının sadece Pivotist markasına odaklı bir girişim değil; aynı zamanda Türkiye'nin kapı üretim sektöründe daha fazla büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Pivot Door yöneticisi, teknolojik ilerlemelerin kapı tasarımına nasıl entegre edilebileceği konusunda lider bir rol oynamayı hedeflediklerinin de altını çiziyor.

Ar-Ge yatırımı, Pivot Door'un gelecekteki projeleri ve ürünleri, bu yatırımın bir sonucu olarak müşterilere daha fazla fayda sağlayacak. Bu, Pivot Door'un rekabet avantajını sürdürmesine ve Pivotist markasını sektörde tanınmış bir oyuncu haline getirmesine yardımcı olacak.

Etiketler : pivot door pivotist kapı
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX