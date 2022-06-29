Petrol fiyatları için kritik hafta!

OPEC, petrol fiyatlarını kontrol altına almak için piyasaya daha fazla ham petrol pompalayıp pompalamamak için karar vermeye hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, petrol fiyatları son 14 yılın en üst seviyesine yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, petrol üreticilerini üretimi "olağanüstü" hacimlerle artırmaya çağırdı.

OPEC bu hafta içerisinde fiyatları kontrol altına almak için piyasaya daha fazla ham petrol pompalayıp pompalamamaya karar verecek.

Tüm bunlar yaşanırken ekonomistler, merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmek için faiz oranlarını artırdıkça, önümüzdeki 18 ayda küresel bir ekonomik gerilemenin daha olası hale geldiği konusunda uyardılar.

Petrol üreten ülkelerin piyasaya daha fazla petrol pompalaması kendi ekonomilerine de zarar verebilir.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, petrol piyasasının dengeli olduğunu ve daha fazla üretmeye gerek olmadığını söyledi.