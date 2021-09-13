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13 Eylül 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 15:00:00

Petrol devlerinin yılın ilk yarısındaki geliri 825 milyar doları aştı

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük 10 petrol şirketinin geliri, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artarak 825 milyar doları aştı.

Geçen yıl, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü.

Talepteki düşüşün etkisiyle petrol fiyatları geçen yılın ilk yarısında tarihi dip seviyeleri görürken, sektörde faaliyet gösteren şirketler finansal olarak zor bir dönemden geçti.

Petrol fiyatları bu yıl ekonomilerdeki olumlu sinyaller ve ülkelerin karantina önlemlerini hafifletmesiyle yeniden toparlanırken, bu durum petrol devlerinin bilançolarına da olumlu yansıdı.

10 büyük petrol firmasının bilançolarından derlenen verilere göre, bp, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Lukoil, Rosneft, Royal Dutch Shell, Saudi Aramco ve TotalEnergies gibi petrol devlerinin geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45,8 (259 milyar dolar) artarak 825 milyar doları aştı.

Söz konusu şirketlerin geliri Kovid-19 salgınının şok etkisi yarattığı 2020'nin ilk yarısında 566 milyar dolar seviyesinde kalmıştı. Bu yılın ilk yarısında geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok artan şirketler Aramco, Chevron, Equinor ve Lukoil oldu.

Bu dönemde Aramco'nun geliri yüzde 66,8, Chevron'un geliri yüzde 54,7, Equinor'un geliri yüzde 54,2 ve Lukoil'in geliri yüzde 53,8 artış gösterdi.

Shell ise gelir artışı sıralamasında yüzde 29,4 ile son sırada yer aldı.

EN ÇOK KAR EDEN ŞİRKETLERDE LİDER DEĞİŞMEDİ

Salgına rağmen geçen yılın ilk yarısında kar eden tek şirket olan Aramco, bu yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre 21 milyar dolar (yüzde 90,7) artışla 45 milyar dolar kar sağladı.

Toplam 21,2 milyar dolar ile geçen yılın ilk yarısında en çok zarar eden şirket olarak kayıtlara geçen bp ise bu yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolar kar açıkladı.

Shell, 2020'nin ilk yarısında 18,2 milyar dolarlık zararın ardından bu yılın aynı döneminde 9,1 milyar dolar kar elde ettiğini duyurdu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, yılın ilk çeyreğinde ortalama 61,12 dolar ve ikinci çeyrekte 68,91 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 72,67 dolar, son çeyrekte 71,29 dolar ve yılın tamamında 68,61 dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gelecek yıl ise ortalama 66,04 dolar olacağı öngörülüyor.

Etiketler : petrol petrol fiyatları ekonomi haberleri
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