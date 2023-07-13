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13 Temmuz 2023 Perşembe 11:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:40:00

Perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 28,4 arttı

Kaynak: AA

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 87,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 109,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 artış kaydetti.

Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,6 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Cari fiyatlarla perakende ciro sabit fiyatlarl Perakende ciro
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