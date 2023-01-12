VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Her alanda internet kullanımının artması ek tedbirlerin alınmasını zaruri bir hale getirdi"
İhracatçı, İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı
Bakan Bozdağ açıkladı... Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor
Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7 arttı
Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2022'de yükseldi
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı
Borsa güne yükselişle başladı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan, Bolsonaro'ya "seçim yenilgisini kabullenmiyor" eleştirisi
Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Konsere özel hazırlık
Sağlık sorunları olabiliyor
ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu
Kıvanç'la anlaştık
Setleri özlemişim
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Yarışma için kampa girdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı
12 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 11:30:00

Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 yükseldi.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

Perakende ciro, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 artış olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : perakende satış fiyat ekonomi
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
2023 aşk yılı olsun!

2023 aşk yılı olsun!
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX