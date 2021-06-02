  • BIST
    1430.73
  • Dolar
    8,6052
  • Euro
    10,5154
  • Altın
    527,2540
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya Valiliği'nden karar: Yasak kaldırıldı
PCR test sonucuna alternatif belge kolaylığı
Askeri yargı kanunu değişiyor
LGS genelgesi: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık
Başkan Erdoğan, madalya kazanan cimnastikçileri kabul etti
Bakan Koca: Bu yaz maskeli son yazımız olacak
Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanacak
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
NATO liderleri 14 Haziran'daki zirvede Belarus'a karşı ek önlemleri görüşecek
Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor
AB'de Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu geçti
İsviçre, Türkiye'yi Kovid-19'da 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı
Başkomutan sinyali verdi! Yeni operasyon Mahmur'a mı?
Türk SİHA'larına büyük övgü
Bakan Çavuşoğlu şart koştu! "Önce bu yanlıştan vazgeçmeliler"
"Türkiye'nin desteğiyle bunu başarabiliriz"
Dikkat! Süre iki ay daha uzatıldı
İran tarafından saldıran teröristler etkisiz hale getirildi
Kara mantar kabusu komşuya sıçradı... Irak'ta ilk can kaybı yaşandı
34 bin dolarlık nugget
Ömrüm sağlıkla geçsin
Konser rekoru hedefliyor
İtalyan basını öve öve bitiremedi
02 Haziran 2021 Çarşamba 22:37:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 22:37:00

PCR test sonucuna alternatif belge kolaylığı

ABONE OL

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'ten Türkiye-Almanya uçuşlarına ilişkin duyuru yapıldı. PCR test sonuçlarına alternatif olarak kabul edilebilecek belgeler açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama SunExpress'in sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada; "Türkiye ile Almanya arasında seyahat eden yolcularımız, her ülkeye giriş yaparken PCR test sonucuna alternatif olarak antijen test sonucu, aşı sertifikası veya Covid-19 geçirdiklerine dair belge sunarak uçuşlarımıza katılabilirler.'' denildi

Ayrıca aşı sertifikası veya Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını gösteren bir belge sunan yolcuların da, her iki ülkeye giriş sonrası karantina uygulamasından muaf tutulduğu kaydedildi.

Etiketler : PCR PCR test sonucu Kovid-19
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması

Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
Haline şükür etti

Haline şükür etti
4 maske bir siperlikle uçtu

4 maske bir siperlikle uçtu
Bodrum'da ilk görüntü

Bodrum'da ilk görüntü
Tatil öncesi bir hafta aç

Tatil öncesi bir hafta aç
VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu

VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
Ekin mutluluğu Birce'de buldu

Ekin mutluluğu Birce'de buldu
'Yüzleşme'yle başlayan aşk

'Yüzleşme'yle başlayan aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER