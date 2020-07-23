  • BIST
    118683
  • Dolar
    6,8499
  • Euro
    7,9389
  • Altın
    412,7760
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk resmi rakibi İlhan Cihaner oldu!
Tunus'ta '"darbe" suçlaması: BAE ve Mısır darbe yapılması için zemin hazırlıyor
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kadınlar delile gerek duymadan koruma talep edebilir!
Yunanistan'dan yeni Ayasofya girişimi! Bakın ne planlıyorlar!
Esnafa müjde! Kredi borçları ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den açıklama! Okulların açılması bayrama bağlı
Rusya ile tarih kesinleşti! Yeniden başlıyor
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Kredi çekip altın alıyorlar
Türkiye'den jet cevap! F-16'lar, SİHA'lar ve 15 savaş gemisi bölgeye konuşlandı
Türkiye dünyaya duyurmuştu, ABD'den hadsiz hamle!
Ailesi şokta! Kayıp kızları sevgilisiyle birlikte kendi iş yerlerini soydu!
'Bizler Türk ordusunun sayesinde kurtulduk!'
Kanınız çekilecek! Pınar'ın katili o caninin ifadesi ortaya çıktı...
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüste son 24 saat...
IMF finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artışa gitti
ABD'de ikinci el konut satışları haziranda rekor seviyede arttı
Sudan'da sivil valiler dönemi başladı
Afrika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 687 kişi öldü
Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 10:16:00

Pandemiden zarar gören esnafın borçları ertelendi

ABONE OL

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlandı. Salgından zarar gören esnaf ve sanatkârların 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi. Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlar işçi sayısını azaltamayacak. Eğer azaltırlarsa erteleme kapsamından çıkarılacak. Aynı zamanda krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.

ÇALIŞAN SAYISI AZALTILAMAYACAK

Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

ERTELEME SÜRESİ BOYUNCA TAKİP İŞLEMİ BAŞLATILMAYACAK

Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ödenmeye devam edilecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ AÇILABİLECEK

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Karar, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER