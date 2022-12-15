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15 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı

Kaynak: AA

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekimde 2021 sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar azalışla 160,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ekim ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,5 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 8,3 milyar dolar düşüşle 152,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 779 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2021 sonuna göre 4,2 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 5,1 milyar dolar düşüşle 14,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 147 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 42 milyon dolar artışla 1,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 180 milyon dolar yükselişle 10,2 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ekimde 2021 sonuna göre 501 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 628 milyon dolar yükselişle 1,5 milyar dolara çıktı.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 40,4 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar ekimde 2021 sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolara indi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 899 milyon dolar artışla 8 milyar dolara çıktı.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 64,8'i dolar, yüzde 31,8'i avro, yüzde 1,7'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,6'sı dolar, yüzde 38'i avro, yüzde 18,4'ü Türk lirası ve yüzde 2'si diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36'sını finansal kuruluşlar, yüzde 64'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,2'i finansal kuruluşlar, yüzde 23,8'i finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Etiketler : özel sektör yurt dışı kredi borcu
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