OVP ve alınan kararlar umutlandırdı... İş dünyasından ekonomiye tam destek

Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini haziran ayında başlatan hükümet, yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştirmeye ve kalkınmayı sürdürmeye odaklandı. Bu doğrultuda hazırlanan ve ekonominin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Plan (OVP) geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde "Sabredersek hem fiyat istikrarını sağlayacağız hem de tekrar ülkemizi yüksek büyüme patikasına koyacağız" açıklamasını yapmıştı. Yapılan çalışmalara her geçen gün yenisi eklenirken, atılan adımları yerinde bulan iş dünyası temsilcileri, olumlu etkilerin görülmeye başlandığını söylüyor. Ekonomide öngörüyü artırdıkça fiyatlama davranışlarının daha rasyonel olacağını ifade eden yetkililer, ellerinde doğru rota ve pusulanın bulunduğuna işaret ederek, bu programla başarısız olmanın imkansız olduğunu savunuyor. İşte iş dünyasının yeni ekonomi politikalarına yönelik görüşleri:

ROTA DA PUSULA DA DOĞRU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda. Küresel ekonominin yavaşlama sürecine girdiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi için gelecek üç yılın yüzde 4.5'lik ortalama büyümesi, bir istikrar programı için örnek başarı olacak. Elimizde artık doğru rota ve gemiyi bu rotanın varış limanına götürecek bir pusula var. Bundan sonraki iş, engelleri aşıp kararlılıkla yolumuza devam etmektir. OVP'nin, uygulanması ekonomide öngörüyü artırdıkça, olumlu geleceği satın alarak hem fiyatlama davranışları daha rasyonel olacağından kurda ani dalgalanma hem de kur geçişkenliği azalacaktır.

DEPREME RAĞMEN BÜYÜME

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı: Ekonomi politikalarında olabildiğince öngörülebilir ve şeffaf bir döneme geçilmesi, hem reel sektör beklentileri hem de algının doğru yönetilmesi adına memnuniyet verici. Kahramanmaraş merkezli depremin sarsıcı etkisine karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.9 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 3.8 büyüyerek şoklara karşı güçlü direncini teyit etmişti. Ekonomimizin pozitif büyüme alışkanlığının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine, enflasyonla daha kararlı ve etkin mücadele etmek için atılan adımların da orta ve uzun vadede mutlaka meyvesini vereceğine inanıyoruz.

SABRIN SONU SELAMET

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: OVP hedefinde olduğu gibi enflasyonla mücadele ederken bir yandan da büyümeye devam etmemiz gerekiyor. İstihdamın korunması, piyasaların işleyebilmesi açısından bu husus önemli. Bunun için de sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimi konusunda cazip kaynaklar sağlanmalı. Bütün bunlarla birlikte Hazine ve Maliye politikalarımızın çok daha sağlıklı olacağını göreceğiz ve sabrın sonunda selamete erişeceğiz.

ÜRETİM VE İHRACATA DEVAM

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Türkiye'nin çevresinde 4 saatlik mesafede 55 ülke var. Türkiye'nin dünyanın konjonktüründeki pastadan muhakkak pay alacağına ve büyüyerek çıkacağına inanıyoruz. Yeter ki biraz sabırlı olalım, üretime ve ihracata devam edelim.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı: Dışarda da yeni ekonomi yönetimince şu ana kadar yapılan müdahalelere yönelik olumlu bir bakış var. İhracatçı için finansa erişim konusunda yapılan hamleler yerinde ve çok olumlu elbette.

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan: Birçok kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi seviyesini bir tık yukarıya çıkardı. Buradan da zaten doğru yolda olunduğunu görüyoruz. OVP'ye uyulursa çok doğru hamleler olacaktır.