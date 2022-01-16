ÖTV güncellemesinde ‘yerli üretim' detayı!

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16 Ocak 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 16:00:00

ÖTV matrah güncellemesi yerli üretim otomobillerde fiyat düşüşüne sebep olabilir

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Türkiye otomotiv sektörü yılın ilk ayına yine değişimlerle başladı. Otomobiller için merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi sonrası daha çok yerli üretim otomobillerde fiyat düşüşü bekleniyor.

Otomobilde sıfır araçlar için alınacak ÖTV matrah limitleri güncellenerek yüzde 60 ve yüzde 70'lik iki yeni barem eklendi. Bu değişikliğin getireceklerini yorumlayan sektör temsilcileri 265 bin TL'nin altındaki otomobillerde bir değişiklik olmayacağını ifade etti. Özellikle yerli üretim araçların ÖTV indiriminden yararlanacağının altını çizilirken, ikinci ele ise indirim yansımasının bir ay sonra olabileceği kaydedildi.

Türkiye otomotiv sektörü yılın ilk ayına yine değişimlerle başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında değişken döviz kurları sebebiyle ayda neredeyse iki kere zam yapmak zorunda kalan markalar, son kur değişimi ile bir miktar indirime gitmişti. Ancak buna karşın düşük ÖTV dilimindeki araçların sayısı çok az kalınca ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Değişen ÖTV uygulaması ile birlikte var olan dilimlere ek olarak yüzde 60 ve yüzde 70'lik iki matrah dilimi daha eklendi. Sıfır otomobil alımında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi.

265 BİN ALTINDA DEĞİŞİM YOK!

ÖTV matrah güncellemesinde yapılan değişim sonrası sıfır araç piyasasını yorumlayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "ÖTV matrahında yapılan bu yeni düzenleme, dilimlerdeki oranların artırılması veya düşürülmesi şeklinde olmadı. ÖTV matrah dilimlerine yeni dilimlerin eklenmesi şeklinde bir düzenleme oldu. Bu sebeple hali hazırda 265 bin TL'nin altında kalan araçlarda bu güncelleme bir fiyat değişikliği yaratmayacak. 425 bin TL'nin altındaki araçların fiyatında ise yüzde 5 ile 10 arasında bir geri gelme gerçekleşecek. Özellikle yerli üretim araçlar bu dilimde kalıyor bu sebeple bu değişimden onların yararlanacağını söylemek doğru olur" dedi.

"İKİNCİ ELDE YANSIMASI HEMEN OLMAZ"

Sıfır otomobil pazarındaki değişimlerin ikinci eli de etkilediğine vurgu yapan Hüsamettin Yalçın, "Türkiye ikinci el otomotiv piyasasında sıfır araç pazarının 3 katından fazla işlem gerçekleşiyor. Elbette sıfır araç pazarında yaşanan değişimler ikinci eli de etkiliyor ancak bu değişim bugünden yarına gerçekleşemez. İkinci elde zaten şu an satıcıların araç fiyatlarını geri çekmeye başlamasından kaynaklı hafif bir fiyatlarda geri gelme var. Bu ÖTV matrah güncellenmesiyle birlikte yaklaşık 1 ay sonra ikinci elde gene buna bağlı hafif geri gelmeler görebiliriz" dedi.

"İKİNCİ ELDE İLAN SAYISI İKİYE KATLADI"

İkinci elde fiyat değişiminin yalnızca belli modellerde olabileceğini de vurgulayan Yalçın, "2021 model yerli üretim araçlarda etki görmemiz muhtemel olacaktır. Yüzde 3-4 bandında bir geri gelme olabilir. Diğer araçlarda ise ÖTV matrah dilimleri değişiminin pek bir etkisi olmasını beklemiyorum. Tüketicinin nakit ihtiyacı önemli ölçüde arttığı için, geçtiğimiz aya göre ikinci elde arz da ciddi ölçüde yükseldi. Bir ay öncesine göre kimi ilan platformlarındaki satılık ikinci el araç sayısı 2 katı yükselmiş durumda. Hal böyleyken arzın bollaştığı dönemde ikinci el fiyatlarında yeni bir yükseliş zaten görülmez. İlerleyen dönemde de yeni fahiş yükselişler veya dramatik düşüşler öngörmüyoruz. Fiyatlar 1 ay sonra daha da iyi bir pozisyona gelecek gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Otomobilde sıfır araçlar ÖTV ÖTV indirimi
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