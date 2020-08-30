  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uyuşturucu bağımlıların mekanı olmuştu: 6 asırlık hamama restorasyon
Komandolardan 30 Ağustos'a özel klip
Türkiye meydan okudu! 30 Ağustos ruhu Akdeniz'de
Görevinden uzaklaştırılan Libya İçişleri Bakanı Başağa: Hesap vermeye hazırım
Bir günde 40 fabrika ve bir teknoloji merkezi açıldı
"Korona geçiren annenin sütüne antikor geçiyor"
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, feci şekilde hayatını kaybetti!
İçişleri Bakanı Soylu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde ÖTV değişikliği
Eğitim ve öğretimde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi
Eski Hamas lideri Meşal: Türkiye İsrail'i korkutuyor
Bakan Selçuk 5 kısa video ile cevapladı! İşte okullarda yeni dönem!
Havada tehlikeli gerilim! İki ülke karşı karşıya geldi
Libya'da ateşkesi baltalayacaklar: Hafter'e paralı asker desteği sürüyor
ABD'den Lübnan Hizbullahı'na teklif: Ülkedeki siyaseti çıkarlarımıza göre şekillendirin
Zimbabve'de 11 fil telef oldu
Go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı
Küçükçekmece'de gece vakti 2 otomobil alev alev yandı
Siyonist İsrail gene rahat durmadı!
Filistin İnsan Hakları Merkezinden BM'ye çağrı
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 611'e yükseldi
30 Ağustos Zafer Bayramınızı yürekten kutluyorum
30 Ağustos 2020 Pazar 08:46:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 08:50:00

Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar Resmi Gazetede yayımlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilerek bu farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER