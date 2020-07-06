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Otomotivde haziran satışlarında son 10 yıllık ortalama seviyeye yaklaşıldı
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06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:46:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:46:00

Otomotivde haziran satışlarında son 10 yıllık ortalama seviyeye yaklaşıldı

Kaynak: AA

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini bildirdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden (OYDER) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Şahsuvaroğlu, normalleşme ile birlikte otomotiv sektöründe hızlı toparlanmanın geçen ay başladığını aktardı.

Şahsuvaroğlu, haziran ayında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte otomotiv sektöründe son 10 yıllık satış ortalamalarına yakın bir seviyeye gelindiğini bildirdi.

Ekonomiye güven ile birlikte kamu bankalarının, sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanının uzatılmasının etkilerini haziran ayında daha çok görmeye başladığını belirten Şahsuvaroğlu, "Geçen yıl 42 bin 688 olan satış rakamları, bu yılın haziran ayında 70 bin 903 bine ulaştı. Otomobil ve hafif ticari pazarı, bu yıl haziran ayında geçtiğimiz yıla göre tam yüzde 66,3 artmış durumda. OYDER olarak her zaman pazarın daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi muhafaza ettik. Vatandaşlarımızın ekonomiye olan güveniyle birlikte bu rakamlar daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz layık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecek"

Murat Şahsuvaroğlu, kamu bankalarının taşıt kredisi paketini hayata geçirmesinin ve araç tedarikinin sağlanmasının sektörü hareketlendirdiğini aktararak, "Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyanın devam ettirilmesinin sektör adına oldukça olumlu bir gelişme olduğu görüldü. Bununla beraber bir süredir yaşanan bulunurluk sıkıntısı kısmen de olsa giderildi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Veriler ışığında bu yılı 700 binler seviyesinde kapatacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 6 ay sonuçlarının açıklanmasının üçüncü çeyrekte toparlanmanın güçlü sinyalini verdiğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörü zorlu bir 2019 yılı geçirdi. Koronavirüs (Kovid-19) öncesinde 2020'nin ilk aylarında otomobil ve hafif ticari pazarı yüzde 90 artarak sene ile ilgili çok güçlü bir sinyal vermişti. Otomotivde 2018 yılında başlayan türbülansla 2019 yılı kayıplarını 2020 yılında toparlayabiliriz öngörüsündeydik. Kovid-19, beklemediğimiz bir şeydi. Ancak görüyoruz ki normalleşme sürecinde alınan önlemler ve desteklerle otomotiv sektörü tekrar hareketlenmiş oldu ve sene başındaki satış adetleri yeniden konuşulmaya başlandı. Sektörümüz layık olduğu yere aşama aşama tekrar gelecektir.

Özellikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 tanesinin ithal olmasından dolayı Avrupa'daki pazarlar ilk önce kendi pazarlarına tedarik sağlayacaklardır elbette, öncelikle kendi piyasalarına araç verecekler. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye'de yerli üretimde şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Özellikle tedarikle ilgili olarak tüm otomotiv sanayi ve yetkili satıcılık sistemi de elinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Haziran sonuçları da bu gayretimizi çok açıkça göstermiş durumdadır."

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