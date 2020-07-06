Otomobil alacaklar dikkat! İbre tersine döndü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında beklentilerin de üzerinde arttı. Yüzde 66’lık artışla 71 bin adetlik satışın yapıldığı pazarda, yıl sonu hedefleri de yukarı çekildi. İlk yarıda 254 bin araç satılırken, ikinci yarıda bu rakamın 400 bin adetlere ulşaması bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı sonuçlarını geçen cuma açıkladı. Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66.3 artarak 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. Toplam pazar, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomotivciler haziran ayının üçüncü haftasında, geçen ay için en iyi senaryoda pazarda yüzde 40 artış öngörüsü yapmıştı. Bu da yaklaşık 60 binlik bir pazar anlamına geliyordu. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, özellikle haziranın son haftasında beklentilerinin üzerinde bir satış olduğunu belirterek, pazarın 71 bine ulaşmasının tüm markalar için sürpriz olduğuna işaret etti. Bilaloğlu, satışlardaki bu hızlı yükselişte 2018'den bu yana bekleyen talebin yanı sıra haziran ayında devreye giren düşük faizli kredinin etkili olduğunu söyledi. Pazardaki talep artışının en önemli nedenlerinden biri de salgın sonrası özel araç sahibi olma isteğinin artmış olması. ‘Yeterli tedarik olsa geçen ay yüzde 20 daha fazla satardık” diyen Bilaloğlu, pandemi nedeniyle 500 bin adetlere düşürülen yıl sonu hedeflerini yeniden 650 bin adetlere kadar çıkardıklarını söyledi. ODD’nin açıklamalarının ardından hemen hemen tüm markalar yılsonu satış hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Daha önce en iyi senaryoda 650 bin adetlik satış öngören otomotivciler, şimdi bu sayının da üstüne çıkılabileceğinin sinyallerini veriyor. Markalar, ilk yarı performanslarını değerlendirirken, ikinci yarı öngörülerini şöyle açıkladı:

20 YILDIR BİNEKTE LİDERİZ

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: 2020 yılının ilk 6 ayında Renault, toplam pazarda gerçekleştirdiği 37 bin 444 satış adedi ile 14.7 pazar payı elde etti. Renault, 36 bin 305 satış adedi ve 17.8 pazar payı ile binek otomobil pazarının lideri oldu. 20 yıldır binekte lideriz. Renault Grubu ise aynı dönemde binek otomobil pazarında kaydettiği 46 bin 83 satış adedi ile toplam pazardan yüzde 22.6 pay elde etti. Grup, toplam pazarda ise 49 bin 43 satış rakamı ile 19,3 pazar payı elde etti. Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ilk 3 modelden 2’si OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Clio HB ve Megane Sedan oldu. OGD tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Clio HB, şubat ayındaki lansmanından bu yana kısa sürede 10 bin 659 satış adedi kaydetti. Türkiye’de en çok tercih edilen model sıralamasında 2’nci oldu. Yılın ikinci yarısında bu ritmin devam etmesi ve olası bir ikinci dalga yaşanmaması durumunda, pazarın 650 bin seviyelerinde tamamlanacağını öngörüyoruz.

SATIŞLARIMIZIN %95’İ YERLİ

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç: Haziran ayında, 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek, tek başına pazarın yüzde 20.6’sını oluşturduk ve lider olduk. Altı ayda 39 bin 557 bin adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek yüzde 15.6’lık pazar payı elde ettik ve yılın ilk yarısını da lider tamamladık. Satışlarımızın yüzde 95’inden fazlasını yerli üretim modellerimiz oluşturdu. Özellikle Egea modelimiz yüksek talep görmeye ve ezber bozmaya devam ediyor. İnsanlar pandemi nedeniyle yeniden araç sahipliğine yönelirken, mayıs ayından itibaren pazarda kademeli olarak gözlenen pozitif seyrin yılın ikinci yarısında da süreceğini umuyoruz.

HEDEFİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Yıl sonunda belirlediğimiz hedeflerimize hatta daha da üstüne ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu doğrultuda, satışların yılın ikinci yarısında yüzde 40 artmasını ve otomobil özelinde toplam pazarın da 550 bin ve hatta daha da üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. İzmit’te yeni i20 modelimizin üretimine başlayacağız. Yeni i20, bizim model atağımızın başlangıcı olacak. B-SUV segmentindeki modelimiz KONA, yenilenen özellikleriyle karşımıza çıkacak. Yepyeni Santa Fe 1.6 lt Hybrid modelimiz için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılın başlamasıyla beraber, yeni Tucson ve sedan tutkunlarının dikkatini çekeceğimiz Elantra’yı da Türkiye’ye getireceğiz. Yeni i20’nin yüksek performanslı versiyonu olan i20 N ise bu topraklarda üretilmiş en güçlü otomobil olacak. Çok fazla merak edilen i20 N’i de hızlıca satışa sunacağız. Bu modellere ek olarak, bizi oldukça heyecanlandıran ve gururlandıran B-SUV modelimizi de hem Türkiye hem de Avrupa için bantlardan indireceğiz. Kısacası, bu yeni modellerle birlikte Hyundai için yepyeni bir dönem başlayacak.

TEDARİK ARTACAK

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: “Yaz döneminde pandeminin hızını kesmesiyle piyasada ertelenmiş olan talebin getirdiği bir hareketlilik görüyoruz. Fabrikaların yeniden faaliyete geçerek üretime hız vermesiyle, yılın ikinci yarısında lüks araç satışlarının da normal seviyelere gelmeye başlamasını ümit ediyoruz. Pandemide ikinci dalgayı eğer yaşamazsak, 2020’nin ikinci yarısının ilk yarıya oranla, ertelenmiş talebin getirdiği bir hareketlilikle geçeceğini tahmin ediyorum. Borusan Otomotiv olarak altı aylık BMW satış performansımıza baktığımızda toplamda 3 bin 680 adet perakende satış gerçekleştirdik. Hem mevcut modellerimizdeki üretimlerin hız kazanması ile bulunabilirliğin artışı, hem de yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planladığımız yeni BMW 5 Serisi ve yeni BMW 4 Serisi Coupé ile 2020’nin ikinci yarısına umutla bakıyoruz.

2020’DE %85 BÜYÜYECEĞİZ

Volvo Cars Avrupa, Afrika ve Ortadoğu (EMEA) Başkan Yardımcısı Sabri Sözen: Pazar büyürken lüks araç satışında daralma yaşanmasında tedarikte yaşanan sıkıntının etkisi büyük. Haziran ayını çok iyi kapatabilecekken arz sorunu satışları frenledi. İkinci yarıda lüks pazarının daha hareketli olmasını bekliyoruz. Temmuz ayında arz daha fazla olacaktır. Biz Volvo olarak eylüle kadar gelecek tüm araçları önden sattık. Hacimli markalar daha çok stokla premium markalar ise daha sipariş ile çalışıyor. Volvo Cars Türkiye olarak yılı yüzde 85 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonunda ise pazarın 650 bin adetlere ulaşacağını öngörüyoruz.

İLK YARIDA %220 BÜYÜDÜK

Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur: İlk 6 aylık satış performansımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 220 oranında artış gösterdi. Toplamda bu dönemde 67 araç sattık. Şimdiye kadarki en iyi ilk yarı performansımız oldu. 2019’un üzerinde satış öngörüyoruz.. Çok yakın zamanda trafikte Lexus amblemli araçları daha çok görmeye başlarız diye düşünüyorum.

(DÜNYA)