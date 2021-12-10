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10 Aralık 2021 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 18:24:00

Otomobil stokçusuna üst sınırdan ceza

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 lira idari ceza verdi. Bu rakamın en üst sınırdan ceza olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, tüm sektörlerde haksız fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetlerine yönelik suistimalleri yakından takip ediyor.

Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınıyor.

İLK CEZA İZMİR'DEKİ BAYİYE

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için eylül ayında harekete geçmişti.

DENETİMLER KAPSAMINDA İLK CEZA VERİLDİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu,, İzmir'de bir otomotiv bayine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Etiketler : ticaret bakanlığı haksız fiyat değerlendirme kurulu izmir araba stokçuları
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