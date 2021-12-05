VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa ve Suudi Arabistan komşuya karşı birleşti!
Putin'in elindeki koz!
Dünyanın en hızlı uçağı yolda
Otomobil satışlarında yeni dönem!
Altay tankı için müjdeli haber!
Erivan'a 'Türkiye' çağrısı: İlişkilere çomak sokuyorlar
Yılbaşının kazananları
Çocuklarda gece yatak ıslatma psikolojik değil
İlişkileri bozan sahtekar sendrom
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 05 Aralık
Geçmeyen diz ağrısı ayakkabıdan olabilir
Lodos çarpmasından koruyan tüyolar
Koronavirüs sonrası beyinde 'apse' tehlikesi
Türkiye'nin eğittiği Somalili askerler ülkelerine döndü
Rusya: NATO keşif uçağı Karadeniz'de
Trump'ın sosyal medya girişimi 1 milyar dolar yatırım hedefliyor
Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmen denizde ölü bulundu
Türkiye, dünyanın en az aşı zayiatı veren ülkesi
ABD'de lise saldırısı zanlısının ebeveynleri yakalandı
Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama
Eren Kış-6 operasyonlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi
5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak
Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
05 Aralık 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 09:00:00

Otomobil satışlarında pazarlıksız satış dönemi!

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

Otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Satıcılar ilana koyduğu araçların fiyatlarında indirim yapmazken, bugünden yarına 40 bin liralık fiyat artışları yaşanıyor

Son dönemde araç fiyatlarında yaşanan günlük değişim eskiden yapılan pazarlık usulünü de bitirdi. Satıcılar ilana koyduğu araçların fiyatlarında indirim yapmazken, bugünden yarına 40 bin liralık fiyat artışları yaşanıyor. Artık Türkiye'de pazarlıksız satış döneminin başladığını söyleyen, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Eskiden gittiğiniz iş yerinde bir aracın satış değeri 300 bin lira ise 290 bin liraya alabiliyordunuz. Ama şimdi devir değişti. Pazarlıksız bir dönem yaşanıyor. İndirim yapan yok." ifadelerini kullandı.

Sıfır araçlarda magnezyum ve çip krizi, ikinci elde stok sorunu ortaya çıkıncı araç fiyatları neredeyse her gün zamlanıyor. İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarını sollarken vatandaş bütçesine göre araba bulmakta zorlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre artık satıcıların araç fiyatlarında indirim yapmadığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç "Magnezyum ve çip krizi gibi dünyada iki önemli sorun var. Sıfır araç üretimde sıkıntı yaşandığından bütün ülkelerde tedarik konusunda problemler yaşanıyor. Bu sorun muhtemelen 2022 yılının altıncı ayına kadar sürecek. Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyat artışları devam edecek." ifadelerini kullandı.

'CEZALAR KESİLMEYE BAŞLADI'

Bir vatandaşın sene içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabileceğini söyleyen Erkoç," Yeni düzenlemeyle birlikte Ticaret Bakanlığı, vatandaşların senede kaç araç alıp sattığını görebiliyor. Bu sınırı aşanlar ve bu kurala uymayanlar var. Bazı illerimizde cezalar kesiliyor. Hatta bazı galericilerin yeterlilik belgesi almadığı dönemlerde alıp sattığı araçlar içinde cezalar kesilmeye başlandı." dedi.

Araç alacak vatandaşların biraz daha serin kanlı olmaları gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç," Vatandaşlarımıza önerim şu. Araç fiyatları yükseliyor diye çok aşırı heyecan ve panik yapıyorlar. Biraz serin kanlı olmaları lazım. Çok fazla talep olması da araç fiyatlarını yükseltiyor." diye konuştu.

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fiyat artışları ile karşılaşan vatandaşlarımız mümkünse otomobil alım hedeflerini biraz ötelesinler. Düşük olan araç fiyatının aniden artırdıklarını bildikleri araç satıcıları var ise bunları görselleri ile birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler." dedi.

"TÜKETİCİ FAZLADAN ÖDEDİĞİ 100 BİN TL'Yİ GERİ ALABİLİR"

Fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde vatandaşların fazladan ödedikleri paraları geri alabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "15 gün önce 200 bin liraya ilana koyulan arabaların bugün fiyatlarının 300 bin liraya çıktığını görüyoruz. Hatta binlerce araç satışının ilandan kaldırıldığını görüyoruz. İlanın 200 bin lira olarak görüp kanıtlayan tüketici şayet buna 300 bin lira ödedi ve Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışından o satıcıya ceza kestiyse... Satıcının tacir olması durumunda tüketici yargı yoluyla fazladan ödediği 100 bin lirayı geri alabilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : otomobil satış paarlık Aydın Ağaoğlu
Yerçekimiyle savaş halinde

Yerçekimiyle savaş halinde
Ailesiyle moral topluyor

Ailesiyle moral topluyor
Dijitalin yıldızları buluşuyor

Dijitalin yıldızları buluşuyor
Timsah Ateşi heyecanı!

Timsah Ateşi heyecanı!
Şahinler bir arada

Şahinler bir arada
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
Kaşınanı kaşırım

Kaşınanı kaşırım
'Demode' krizinde ikinci perde

'Demode' krizinde ikinci perde
Kadın erkek algısını yıktılar

Kadın erkek algısını yıktılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER