Otomobil alacaklara müjde! İndirim geldi...

Bu yılın ilk aylarından itibaren döviz kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında 8.85 TL'yi gören dolar 6.92 TL seviyelerine indi. Finans kuruluşları 2021 yıl sonunda dolar kuru için tahminlerini 6.20 TL'ye çekerken, euro da benzer bir seyir izliyor. 2020 Kasım ayında 10 TL seviyesini geçip rekor kıran euro da 8.4 TL bandında dengelenip, aşağı yönlü düşüşüne devam ediyor. Son altı ayda yüzde 20'ye varan döviz kurundaki düşüş, sıfır kilometre otomobil fiyatlarında tüketicinin beklediği indirimi hızlı şekilde getirmese de, birçok marka fiyat düşüşünü kampanya indirimi olarak yansıtmaya başladı. birçok modelin fiyatında 30-37 bin TL düşüş yaşanıyor.



MATRAH ENGEL OLUYOR

Özellikle ithal modellerde kurdan kaynaklı düşüşün hemen uygulanmasının önündeki en büyük engel olarak matrah oranları gösteriliyor. İthal araçlar millileştirildiği tarihte hangi KDV oranından ülkeye giriş yapmışsa, ÖTV oranının da o matrah üzerinden ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek kurdan ithal edilen ve stokta bekleyen araçların fiyatlarında hızlı şekilde yüksek indirimlerin yapılmasını zorlaştırıyor.

LİSTELER GÜNCELLENDİ

Buna rağmen düşen kur, 2021 modellerin gelmeye başlaması, markaların stoklarındaki araçları hızla eritmek istemesiyle birlikte fiyatlarda kademeli olarak düşüşler gözlenmeye başladı. Markaların büyük çoğunluğu yayınladıkları liste fiyatlarında değişiklik yapmazken uyguladıkları indirimleri kampanya, nakit indirimi, fırsat araçları gibi ayrı listelerle duyuruyor. En çok indirim, fiyatları aşırı yükselen lüks modellerde ve SUV'larda uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların kademeli olarak daha da düşmesi bekleniyor.

SIFIR OTOMOBİL SATIN ALACAKLARA TÜYOLAR

* Şu anda bayilerin çoğunda 2020 ve 2021 modeller aynı anda satılıyor. Geçiş dönemi fırsatları da barındırıyor.

* Bazı modellerde önemli değişiklikler olmamasına rağmen, çok daha avantajlı fiyatlar bulmanız mümkün.

* Olabildiğince fazla yetkili satıcıya ulaşıp, aradığınız araç için fiyat alın.

* Mutlaka pazarlık yapın.

* Sıfır faiz, balon ödeme gibi sunulan şartları iyi araştırın.

* Sunulan sıfır faiz kampanyasında aracın satış fiyatı değişiyorsa, faizi baştan ödeyebildiğinizi unutmayın.

* Fiyat üzerinde büyük rol oynayan donanım paketlerini iyi inceleyin.

* Bayinin sunduğu trafik ve kasko sigortası fiyat tekliflerini inceleyip, dışarıdan daha uygun fiyatlar bulursanız yaptırabileceğinizi unutmayın.

* İşlemler bittikten sonra verilen belge ve makbuzları inceleyip, yatırılan ÖTV matrah ve tutarlarını kontrol edin.

Akşam