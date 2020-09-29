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29 Eylül 2020 Salı 23:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 23:00:00

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'deProgram Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2021-2023 dönemlerini kapsayan OVP'nin onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2021-2023 dönemlerini kapsayan OVP'nin onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Yeni Ekonomi Programı" başlığıyla açıklanan programa göre, büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,3 olarak öngörülürken, 2021'de yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için de yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 10,5, gelecek yıl için yüzde 8, 2022 yılı için yüzde 6, 2023 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 4,9, 2021'de yüzde 4,3, 2022'de yüzde 3,9 ve 2023 için yüzde 3,5 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 13,8 olarak belirlendi. Bu hedef gelecek yıl için yüzde 12,9, 2022 yılı için yüzde 11,8 ve 2023 yılı için ise yüzde 10,9 şeklinde sıralandı.

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