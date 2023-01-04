“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar bugün açıklanıyor
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detayları bugün açıklayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, bugün ortak basın toplantısıyla duyuracak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.
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