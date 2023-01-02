VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bülent Yondemir: Türk üreticiler pazarlarını arttırmaya devam ediyor
Tolga Andaç: Markalı konut projeleri büyük fırsat sunuyor
Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu
New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TSB Başkanı Atilla Benli'den "sigorta dolandırıcılığına dikkat" uyarısı
Burundi'nin Bujumbura şehrinde kolera salgını ilan edildi
Başkan Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
2022'de ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kapadokya 4 milyon 192 bin ziyaretçi ağırladı
Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
Bakan Nebati: Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak
Uzun vadeli tahvil faizi yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesinde
Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru
Baykar'dan 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: e-Devlet'te yeni bir devrim olacak 'dijital kimliği' getiriyoruz
Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
Orta gelirliye konutta tarih belli oldu!
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak
02 Ocak 2023 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 14:09:00

“Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detaylar 4 Ocak Çarşamba günü açıklanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

Etiketler : nureddin nebati murat kurum orta gelirli konut
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
3 milyonluk konseri iptal edildi

3 milyonluk konseri iptal edildi
Kızıyla çöllerde

Kızıyla çöllerde
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
Özel fotoğrafçı tuttu

Özel fotoğrafçı tuttu
15'inci yaşa merhaba

15'inci yaşa merhaba
Telefonun başında bekledi

Telefonun başında bekledi
13 Ocak'ta dijitalde

13 Ocak'ta dijitalde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX