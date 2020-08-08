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08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:23:00

Orman köylülerine kullandırılacak kredilerde düzenlemeye gidildi

Kaynak: AA

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Orman köylülerinin kalkınması için kullandırılan kredilerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. Orman Genel Müdürlüğünün, "Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilecek.

Söz konusu krediler verilirken, konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlar tercih edilecek. Ayrıca şehidin dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden yararlandırılacak.

Orman köylülerine kullandırılan ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak. Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi halinde, söz konusu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun kullandırılacak.

Borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek.

Mücbir sebep hallerinde kredilere 1 yıl erteleme

Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin 45 gün içerisinde talep etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecek.

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