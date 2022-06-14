VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
OPEC: Küresel petrol üretimi mayısta azaldı
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar sürüyor
İzmir'de 7. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi
İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor
18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Bakan Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Türkiye o füzeyi takarsa dünyada bir ilki başarmış olacak
Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliği düşürüldü
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Miçotakis'i korkutan gelişme: Türk ordusu güçleniyor
ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi
Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu
Trump Kongre'deki 6 Ocak oturumuna cevaben 12 sayfalık açıklama yayımladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Türkiye'nin rüzgarı iklim değişikliğiyle mücadelede 'itici güç' oluyor
Fed, enflasyonu kontrol etmek için resesyon riskini göze alabilir
Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, henüz Türkiye'ye gelemedi
Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
14 Haziran 2022 Salı 15:59:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 15:59:00

OPEC: Küresel petrol üretimi mayısta azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi mayısta bir önceki aya göre 176 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 51 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,9 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam bir önceki ay yüzde 29 seviyesindeydi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te arttı. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 60 bin varil, BAE'de 31 bin varil ve Kuveyt'te 27 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 186 bin varil, Nijerya'da 45 bin varil, Gabon'da ise 32 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 23 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 200 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1 milyon 700 varil üzerinde gerçekleşti.

Yılın geri kalanında OPEC dışı üretim artışlarının ABD, Brezilya, Kanada, Kazakistan, Guyana ve Çin tarafından geleceği tahmin edildi. Rusya'nın ham petrol üretiminde ise bu yıl günlük 250 bin varil azalma olacağı öngörüldü.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalışla yaklaşık 98 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü değişmedi

OPEC, 2022 yılının çok sayıda belirsizliğe maruz kaldığına işaret ederek küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu ancak yılın ikinci çeyreğinde Çin'de devam eden salgın kısıtlamaları nedeniyle talebin bir miktar azalacağını öngörüyor. Yılın ikinci yarısında ise yaz döneminin başlamasıyla beraber seyahatlerin de artışa geçmesiyle talepte toparlanma olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, OPEC küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 360 bin varil artarak 100 milyon 290 bin varile ulaşması bekleniyor.

OECD bölgesinde ise günlük petrol talebinin geçen yıla oranla 3 milyon 400 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 900 bin varil artacağı öngörüldü.

Etiketler : OPEC aylık petrol piyasası OECD PETROL
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Listelere Tövbeli

Listelere Tövbeli
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
Tomlinson geliyor

Tomlinson geliyor
Filme başlıyor

Filme başlıyor
47. yaşını sahnede kutladı

47. yaşını sahnede kutladı
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX