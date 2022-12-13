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13 Aralık 2022 Salı 17:55:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 17:55:00

OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı

Kaynak: AA

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OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, Suudi Arabistan, üretimin en fazla gerilediği ülke oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 744 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Suudi Arabistan ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

Günlük üretim, kasımda önceki aya göre Nijerya'da 92 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 404 bin varil geriledi.

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 800 bin varil artarak 72 milyon 700 bin varil oldu.

Bu kapsamda, küresel petrol arzı kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin yaklaşık 3 milyon 200 bin varil üzerinde gerçekleşti.

KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl 99 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl, günlük küresel petrol talebinin 46 milyon 200 bin varili OECD bölgesinden gelirken, 53 milyon 360 bin varilinin OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışta, jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Talebin OECD bölgesinde bu yıla göre 330 bin varil artarak 46 milyon 530 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 910 bin varil artarak 55 milyon 270 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Etiketler : opec petrol üretim
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