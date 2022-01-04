OPEC grubundan üretim artışı kararı

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve şubat ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere çevirim içi olarak düzenledikleri 24. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. OPEC Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalınarak şubat ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC grubunun bir sonraki toplantısının da 2 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 80 DOLARI GEÇTİ

Toplantının ardından, Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,46 dolardan işlem gördü.

Dün 79,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 17.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 80,46 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,94 dolardan alıcı buldu.

OPEC GRUBU ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASI

Salgın kaynaklı talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle söz konusu üretim kesintilerini nisan ayından bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC grubu, son olarak temmuz ayındaki 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustos ayından bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil artırdı.