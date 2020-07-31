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31 Temmuz 2020 Cuma 13:41:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:41:00

Online kurbanlık talebi iki kat arttı

Kaynak: AA

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ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat hizmetinin yapıldığı paket hizmetlere yüzde 200'ün üzerinde talep artışı yaşandığını belirtti.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat hizmetinin yapıldığı paket hizmetlere yüzde 200'ün üzerinde talep artışı yaşandığını belirterek, "İnternet'in her alanda getirdiği kolaylığı, kurban bayramında da kurban kesme konusuna getirmiş olduğunu gördük." dedi.

Bu sene Kurban Bayramı koronavirüs sürecindeki yeni normal dönemine denk gelse de bayram öncesi tüketiciler yine alışverişlerinin çoğunluğunu internetten yaptı.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bilgi veren ETİD Başkanı Ekmekçi, özellikle bayram döneminde şirketlerin yaptıkları kampanyalara dikkati çekerek, Kurban Bayramı öncesi geleneksel olarak alışverişlerdeki genel büyüme trendinin yıllık yüzde 30 olduğunu anımsattı.

Özellikle bu sene bayram öncesi temmuz ayında yapılan alışveriş kampanyalarının etkisiyle, bu artışın yüzde 50 seviyesine geldiğini bildiren Ekmekçi, Dernek üyesi platformların art arda yaptıkları kurban bayramına yönelik seçilmiş ürünlere özel kampanyaların bu artışı tetiklediğini söyledi.

Ekmekçi, tüketicilerin bayram alışverişlerinde de çoğunlukla online alışverişi seçtiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bayram alışverişinde geçen seneye göre az bir artış ile sepet ortalaması 320 TL seviyelerine geldi. En çok alınan ürünlere bakarsak, kurbanlık ürünlerin depolanması, işlenmesi için derin dondurucu, kıyma makinesi, kesme makinası ve büyük boy buzdolaplarında talep artışı gözükmekte.

Ayrıca sofraların güzelleşmesi için sofra-mutfak gereçleri kategorilerinde de artış görmekteyiz. Sağlıklı yaşam ürünleri, evde gıda hazırlama ve işlemeye yönelik ürünler, doğal ürünlere olan talep geçen senelere yüzde 90'ın üzerinde arttı."

"Turizm kategorilerinde artış gözlemlemedik"

Emre Ekmekçi, bu sene değişen alışveriş trendlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 etkisiyle, turizm paketleri, uçak biletleri, bavul çanta gibi seyahat hazırlıklarına uygun ürünlerdeki artışı bu sene gözlemlemediklerini dile getiren Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu sene en çok bayram alışverişini evimizin temel ihtiyaçları ve her zaman olduğu gibi çocukları sevindirmek için yaptık. Kadın müşteri oranında yüzde 150 artış yaşadık. Kurban Bayramı özelinde baktığımızda, internet üzerinden canlı hayvan satışı işlemleri Ticaret Bakanlığı'mızın mesafeli satış yönetmeliğine aykırı olduğu için bu konuda tam bir rakam veremiyoruz ancak perakendecilerimizin ve market zincirlerimizin online kanalları 'adrese teslim, mağazadan teslim ve bağış' seçenekleri ile kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat hizmetini bir paket olarak satış yapıyorlar."

Ekmekçi, bu paket hizmetlere yüzde 200'ün üzerinde talep artışı olduğuna işaret ederek, internetin her alanda getirdiği kolaylığın, kurban kesme konusuna getirdiğinin de görüldüğünü söyledi.

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