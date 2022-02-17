Önce bindirdiler sonra indirdiler

Enflasyonla mücadele için temel gıda ürünlerinde KDV oranları yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından bazı marketler bu durumu fırsata çevirmeye çalıştı.

Hükümetin hamlesi sonrası temel gıda ürünlerine zam yapan marka ve marketler, önce fiyatı yükseltti sonra indirdi.

"İNDİRMİŞ GİBİ YAPILDI"

Marketlerin etiket oyununa bir vatandaş, "İndirilmiş gibi yapıldı, inen bir şey yok." derken bir vatandaş ise, "Ben daha fiyatlarda bir şey görmedim." diyerek tepki gösterdi.

"BU HIRSIZLIK"

Devletin kendisine aktarılması gereken verginin tüketicinin cebinde kalması için yaptığı bir düzenleme olduğunu dile getiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fırsatçıların oyunu için "Bu hırsızlık" yorumunu yaptı.

Marketlerin bu oyununun hem devleti kandırmak hem de vatandaşı kandırmak olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bu haksızlık. Sayın Cumhurbaşkanı "Yüzde 7 ya da yüzde 8 siz yapın." Yapsınlar. Alo 175 tüketici hattı 7/24 aktif. Ticaret Bakanlığı oradaki kadroyu biraz tatmin ederse, uzun süre beklemeden derdini anlatabilecek vatandaşlar. Bir başka mobil uygulamamız olan HFA ile vatandaşlarımız nokta atışı ile belirlemelerini yapabilirler."