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14 Haziran 2019 14:52 | Cuma

OGM memur alımı ne zaman? OGM personel alımı şartları neler?

OGM memur alımı ne zaman? OGM personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. OGM 5 bin memur alımı için uzun süredir bekleyiş devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, alımların 2019 yılı içerisinde personel alımlarına devam edeceğini söylemişti. Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek olan 5 bin personel alımı heyecanlı bekleyiş sürüyor. OGM memur alımı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarının 2019 yılı içerisinde devam edeceğini duyurmuştu. Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar başvuru tarihini beklemeye başladı.  Tüm bu duyuruların yayınlanmasının hemen ardından gözler 'Orman Genel Müdürlüğü personel alımları hakkında yapılacak olan son dakika haberlerine çevrildi. OGM memur alımları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte merak edilenlerin tümü... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM MEMUR ALIMI NE ZAMAN? 
Orman Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Ancak 5 bin personel alımı için henüz net bir tarih verilmedi. 

ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELER?
Yönetmelikte yer alan bilgilere göre orman muhafaza memurunun görev ve sorumlulukları şu şekildedir;
a) Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,
b) Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının,fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının; yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,
c) Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,
d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,
e) Görev sahaları dâhilinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,
f) Görev sahaları dâhilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,
g) İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,


h) Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,
k) Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden ve benzeri hizmetlerden sorumludurlar.
Ekip çalışması halinde, ekipte çalışan memurlar müştereken sorumludurlar.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliklerinde değişiklik çalışmaları devam ettiğinden, zorunlu rotasyon uygulaması 08.04.2019 Tarih ve 214 Sayılı Bakanlık Oluru ile söz konusu yönetmelik değişikliği yapılana kadar ertelenmiştir. Ancak rotasyon süresi dolmuş olan personellerin talepleri halinde yer değişiklikleri yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz personel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sayın Bakanımızın kamuoyu ile paylaştığı, 5.000 personel alımı için çalışmalara devam edilmektedir. Buna göre;

1.200 Mühendis
2.700 Orman Muhafaza Memuru
800 Memur
300 Şoför alımı sürecine açıktan atama izninin yayınlanması ile başlanacaktır.

Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımları yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

Söz konusu personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bundan sonraki süreci Genel Müdürlüğümüzün web ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

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