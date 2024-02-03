VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor
Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaşın süreceğini söyledi
Miraç Kandili salı günü idrak edilecek
Yemen'deki Husiler: İsrail'de belirli noktaları çok sayıda balistik füzeyle hedef aldık
Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
03 Şubat 2024 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 10:15:00

Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ocak ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

Etiketler : ocak enflasyon ekonomi
Anne oldu

Anne oldu
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Yeni ikili

Yeni ikili
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX