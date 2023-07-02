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02 Temmuz 2023 Pazar 15:38:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 15:38:00

Noterlerde gayrimenkul satışları başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. 4 Temmuz'dan itibaren gayrimenkul satış sözleşmeleri noterlerden yapılabilecek. Noterler, satışı yapılacak gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri kontrol edecek. Noterlerdeki gayrimenkul satışları randevu ile yapılacak.

Ev, arsa ya da iş yeri...Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor.

Satış sözleşmelerinde Tapu Sicil Müdürlükleri'nin yanı sıra noterler de yetkili olacak.

Noterlerde gayrimenkul satış işlemleri, 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemi noterlerde yapılabilecek.

NOTERLER BİRLİĞİ'NDEN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği'nin elektronik randevu uygulamasından başvuru yapacak.

Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak.

Satış işlemine mani bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

TAPU HARCININ YANI SIRA NOTER ÜCRETİ DE ÖDENECEK

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4'ü kadar tapu harcı ödeniyor.

Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.

Etiketler : noter gayrimenkul satış konut
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