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03 Kasım 2022 Perşembe 17:36:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 17:36:00

New York borsası düşüşle açıldı

Kaynak: AA

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New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklenenden daha şahin gelen para politikası kararlarının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,51 azalarak 31.985,05 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,70 azalışla 3.733,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 azalarak 10.399,45 puana indi.

Dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkaran Fed, bir kez daha enflasyonu düşürme kararlılığını vurgulamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı kaydedilmişti.

Fed Başkanı Powell da faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etmişti.

Piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21'e kadar yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren verilere gelmeye devam ederken, işsizlik maaşı başvuruları düşüş kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın, Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Etiketler : new york borsası abd merkez bankası fed
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