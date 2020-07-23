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23 Temmuz 2020 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 14:42:00

Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi

Kaynak: AA

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Bu yıl buğday ve arpa üretiminde geçen yıla oranla yüzde 40 artışın yaşandığı Muş'ta, hasattan kent ekonomisine 1 milyar lira katkı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden Muş'ta, arpa ve buğday hasadından bir milyar liralık gelir bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, merkeze bağlı Yeşilova Beldesi ile Aşağısızma ve Kıyık köylerindeki tarlalarda yapılan buğday hasadını inceledi.

Çitçilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Aydın, AA muhabirine, bu yıl buğday ve arpa üretiminde geçen yıla oranla yüzde 40 artış yaşandığını söyledi.

Bu yıl 20 bin çiftçi tarafından 1 milyon 130 dönüm alanda buğday, 177 bin dönüm alanda arpa ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Aydın, bu ürünlerden kent ekonomisine 1 milyar lira katkı beklendiğini aktardı.

Bu yıl 400 bin ton buğday, 70 bin ton arpa hasadı öngördüklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İnşallah 660 milyon lira buğdaydan, 140 milyon lira samandan, 200 milyon lira arpadan beklentimiz var. Bu yıl çok verimli geçiyor. İnşallah daha güzel olur. Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla çiftçimizden buğday alıyor. Ekimlerimizin üçte biri buğday ve arpadan oluşuyor. Biz de bu bağlamda çiftçilerimizi desteklemek amacıyla tarlaları geziyoruz, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Birçok çiftçimizle bir araya geldik. Tüccarlarımız sahada ürün almaya başladı. Kurum olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız."

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