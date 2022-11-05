VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarına ret
Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MÜSİAD ile D-8 arasında mutabakat anlaşması imzalandı
Emine Erdoğan: Kadınlar adına kazandığımız hakları ve dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım
Yunan yetkili Tzitzikostas, teknik sorunu bahane etti!
Milli sporcu Adem Asil altın madalya kazandı
İstanbul'da 'hava kirliliği' alarmı: Uzmanlar uyardı
Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya'da yarışıyor
İtalya'da helikopter kazası: 7 ölü
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!
Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu
Bakan Bozdağ: Bizim gündemimiz Türkiye Yüzyılı
Elazığ'da çöken sundurmanın altında kalan 5 kişi yaralandı
Azerbaycan Başbakanı: Şuşa Beyannamesi iki ülke ilişkilerinin zirve noktasıdır
Bakan Karaismailoğlu: Dur durak bilmeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Başkan Erdoğan: Bunlar proje ürünü hamleler!
CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine eleştiri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı ilk kez yurt dışına çıktı
EOKA'nın kurucusu için yapılacak müzeye mali kaynak ayrılması GKRY Temsilciler Meclisinde onaylandı
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak
05 Kasım 2022 Cumartesi 22:25:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 22:25:00

MÜSİAD ile D-8 arasında mutabakat anlaşması imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında gerçekleştirilen D-8 Zirvesi'nde yapılan MoU anlaşması imza törenine, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, D-8'in, 8 Müslüman ülke olan Bangladeş, Mısır, İran, Endonezya, Nijerya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulduğunu hatırlattı.

D-8 Teşkilatının son 25 yılda tarım, ticaret, ulaşım, enerji ve turizm gibi birçok sektörde önemli iş birlikleri gerçekleştirdiğini kaydeden Imam, D-8 ülkeleri içinde ekonomik iş birliğinin her geçen gün büyüyerek devam ettiğini belirtti.

D-8 ülkeleri arasında ticaret hacminin 1,8 trilyon dolara yükseldiğini aktaran Imam, "Geçen 20 yılda ticaret hacminde yaklaşık 7 katlık bir artış yaşandı. Bu rakamlar aslında ulaşmak istediğimiz hedeflerin çok çok altında. D-8 ülkeleri arasında ile ilişkileri artırarak, hedeflerimizi yaptığımız anlaşmalarla, protokollerle 2030 yılına kadar yakalayacağız." dedi.

D-8 ülkeleri arasında ticareti geliştirmek için yapacakları çalışmaları anlatan Imam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim, özel sektörün ilişkilerimizin içerisine daha geniş kapsamlı yer alması için iletişimi artırmamız gerekiyor. MÜSİAD gibi organizasyonlar bu anlamda çok daha değerli hale geliyor. MÜSİAD EXPO, bu bölgedeki en büyük etkinliklerden biri. MÜSİAD'a ilişkilerin ve ticaretin gelişmesine yönelik yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

MÜSİAD'ın gerçekten hem yaptıklarına hem de potansiyeline çok inanıyoruz. Bu nedenle iş birliğimizin resmi hale getirilmesi için bir mutabakat anlaşması imzalayacağız. Bu kapsamda sekreterliğimiz aracılığıyla MÜSİAD ile forumlar, seminerler ve bazı misyon faaliyetleri gibi ortak etkinlikler düzenleyeceğiz."

"Türkiye ekonomisi modeline olan inancımızı yeniliyoruz"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye'nin öncülüğünde 1 milyarı aşkın nüfuslu 8 Müslüman ülkenin oluşturduğu D-8'in, ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla bölgesel olmaktan çok küresel bir oluşum özelliği taşıdığını söyledi.

D-8 ülkelerinin yaklaşık 1,2 milyar nüfusuyla, 4 trilyon dolara yaklaşan ekonomisiyle 7,5 milyon metrekareyi aşan coğrafyayı kapsadığını belirten Asmalı, D-8'in ülkeler arasında ticareti ve iş birliğini artırmaya odaklandığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son 8 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çeken Asmalı, "Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını yılın tamamına yaymayı başarmıştır. Nitekim uluslararası kuruluşlar da ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.

MÜSİAD olarak bu motivasyonla gireceğimiz 2023 yılında da milli ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu vesileyle, Türkiye ekonomisi modeline olan inancımızı da tekrar yeniliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'nda 10 yılın yol haritasının belirlendiğini aktaran Asmalı, "Buna göre üye ülkeler 2030 yılının sonuna kadar dış ticaret hacimlerinin toplam D-8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırmayı hedef olarak belirlediler. Bizler de bu hedeflere ulaşma noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : müsiad d8 Türkiye ekonomisi
En iyi 5 sesten biriyim

En iyi 5 sesten biriyim
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
diziler arası atışma!

diziler arası atışma!
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Kokulu defile

Kokulu defile
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
Banu'nun başı dertte

Banu'nun başı dertte
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
1,5 milyonluk imaj

1,5 milyonluk imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX