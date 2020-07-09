  • BIST
    119476
  • Dolar
    6,8654
  • Euro
    7,8041
  • Altın
    400,2300
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'li Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler
İBB'de yapılan atama CHP'de kriz çıkardı
PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü
Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı
Meteoroloji tek tek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
İki ülke arasında ipler gerildi! 'ABD uçağını imha etti
BMGK'da kritik karar: Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi!
Emekliye sms ile kredi!
Listeye yeni iller eklendi! Yasaklanan şehir sayısı 24'e çıktı!
Kovid-19'dan Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü
İstanbul'un en riskli 4 ilçesi
Ayasofya kararı ne zaman verilecek? İbadete açılacağı tarih belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi
Sözleşmeli personel alımında değişiklik
İstanbul'da terör operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kuruma atama
Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış heyelan ve taşkınlara yol açtı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
09 Temmuz 2020 Perşembe 07:53:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 07:53:00

MÜSİAD Ankara üyeleri KKTC'li Bakan Faiz Sucuoğlu ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, "Kıbrıs'ın ekonomisinde deniz, eğitim gibi mevcutların çeşitlendirilmesi ve Kıbrıs'ın kendine yeten bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapmalıyız." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Başkanı Hasan Basri Acar ve dernek üyeleri, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile MÜSİAD Ankara Şubesince bir restoranda düzenlenen etkinlikte buluştu.

Acar, buradaki konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde Doğu Akdeniz ve enerji konularının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Libya konusu da dahil olmak üzere, gerekli politikaların geri adım atılmaksızın sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) Kıbrıs konusunda uyguladıkları çifte standardın sürekli hatırlatılması gerektiğini kaydeden Acar, "Kıbrıs'ın ekonomisinde mevcutların çeşitlendirilmesi ve Kıbrıs'ın kendine yeten bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta yerli Türkler ve Türkiyeli Türkler konusunda hassas olunması gerektiğini belirten Acar, tarafların birbiriyle kaynaşması için çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER