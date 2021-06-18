Murat Kurum: Üsküdar 5 bin yeni konutla dönüşecek
'Üsküdar'da 5 bin konut dönüşüyor' İstanbul'daki deprem dönüşümü kapsamında Üsküdar'da 5 bin konutluk yeni bir projeye başlandı. Bakan Kurum, “Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan Çamlıca Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni bir adım atılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 bin konutluk büyük dönüşümün müjdesini verdi. Bakan Kurum, Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan dönüşümle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde toplam bin 876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl eylülde 504 konutumuzu ve 47 dükkânımızı önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan 1.372 konut ve 95 dükkânımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz."
İLK 16 BİNANIN YIKIMI BAŞLADI
Proje kapsamında, tıpkı Kirazlıtepe'de ve Ferah'ta olduğu gibi Mehmet Akif ve Küplüce mahallelerinde yaşayan vatandaşların da aynı haklara sahip olacağı proje 16 binanın yıkımıyla başlatıldı. Bakan Kurum, yıkımını yapılan alanın tamamının sosyal donatı alanı ve yeşil alan olarak planlandığını ifade etti.
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