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08 Ocak 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 10:30:00

MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak

Kaynak: TRT Haber

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Motorlu taşıtlar vergisi ve yapılandırma taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

2023 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı.

İlk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, yetkili bankalar ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

MTV İKİ TAKSİTTE ÖDENİYOR

MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

EN YÜKSEK MTV 101 BİN TL

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, haberleşme vergisi, yıllık harçların ödenmesi için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

Etiketler : mtv motorlu taşıtlar vergisi katma değer vergisi
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