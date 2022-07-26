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26 Temmuz 2022 Salı 11:01:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 11:02:00

Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti

Kaynak: AA

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Motorlu araç ticaretiyle uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu ile itfaiye araçlarına ilişkin hususlar netleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, muhtelif konularda düzenleme yapan Tebliğ'de özellikle ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi. Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV Vergi Usul Kanunu
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