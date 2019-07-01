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01 Temmuz 2019 12:07 | Pazartesi

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indiriminin sürmesi 100 bin ek istihdam sağlar

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç "KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar." dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, dün sona eren KDV indiriminin mobilya satışlarındaki muhtemel kaybı engellediğini ve uygulamanın yıl sonuna kadar uzaması gerektiğini belirterek, "KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım 2018-30 Haziran 2019 döneminde mobilyada KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştü.

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, dün sona eren indirimli KDV uygulamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminin 2018'in son 2 ayında yıl genelindeki kaybı telafi ettiğini ancak bu yıl 6 ay boyunca süren indirimden istedikleri verimi elde edemediklerini söyledi.

Güleç, "Düğün sezonunun ilk döneminin ramazan ayına ve 9 günlük tatile denk gelmesi ve seçim süreçleri, KDV indiriminden istediğimiz verimi alamamamıza neden oldu. Ancak son 15 gün bizim için çok iyi geçti. Yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yaşanabilecek kaybı son 15 günde telafi ettik." şeklinde konuştu.

Mobilya sektörünün Türkiye için büyük önem arz ettiğini, ülkenin her bölgesinde üreticilerin bulunduğunu aktaran Güleç, mobilyanın 20 sektörü direkt etkilediğini anlattı.

Güleç, büyük çoğunluğu KOBİ olmak üzere sektörde 40 bin üreticinin bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayı, bayram tatili, seçim derken son 2 hafta dışında KDV indiriminden istediğimiz verimi alamadık ancak bu indirim muhtemel kaybı engelledi. Bu kadar emek yoğun sektörde tam satışların artış trendine girdiği ve düğün sezonunun ortasında olduğumuz dönemde KDV indiriminin en azından yıl sonuna kadar sürmesi gerekiyor. KDV indirimi yıl sonuna kadar sürdüğü takdirde mobilyada iç pazarda 50 milyar liralık satışı, ihracatta 4 milyar doları yakalarız. Halihazırda doğrudan 300 bin, dolaylı olarak 500 bin kişiyi istihdam eden sektörümüz, ek 100 bin istihdam sağlar. Ayrıca, satışlar kayıt altına girdiği ve gireceği için devletin gelirleri de artar." 

"İndirim katma değerli üretim ve ihracatı artırıyor"

Ahmet Güleç, KDV indirimi sayesinde üretimin artmasının üreticiyi güçlendirdiğini ifade ederek, "Bu sayede güçlenen üretici, katma değerli üretime ve ihracata yöneliyor. İç pazarda güçlü üretici demek, daha çok ihracat demek, küresel pazardan daha çok pay almak demek, şirketlerimizin küreselleşmesi demek." dedi.

Bunların gerçekleşmesi için KDV indiriminin sürmesi gerektiğini vurgulayan Güleç, ayrıca mobilya ham maddelerinde de KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Güleç, "Sürenin uzatılması, hem üretici hem de tüketici için çok olumlu olacak, ekonomimize pozitif yansıyacak. Ayrıca, sektör kayıt altına girdiği için vergi gelirleri de artacak." diye konuştu.

"Mobilyada kayıplar telafi edildi, artıya geçmek için süre uzatılmalı"

Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da mobilya sanayisinde mart ayıyla birlikte üretimin arttığının görüldüğünü, bunda KDV indiriminin etkili olduğunu vurguladı.

KDV indiriminin dün bitmesiyle bu hafta itibarıyla fiyatlara yüzde 10 zam geleceğini bildiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Gerek bahçe mobilyası gerek yazlık alışverişi gerekse de düğün ve taşınmalar dolayısıyla satışlarda sezonsal hareketliliğin yaşandığı bir zamanda KDV indirimi uzatılmalı ve hatta kalıcı hale gelmelidir. Sürekli söylediğimiz gibi, uzatmaktan ziyade ham maddeler arasındaki KDV farkının ortadan kaldırılması gerekiyor. Artı yüzde 8 KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüzde 18 olarak kesiyoruz. Bu da KDV dengesizliği oluşturuyor. Umarız bu KDV dengesizliğine karşılık KDV indirimleri kalıcı olur. KDV indirimi sayesinde iç pazardaki küçülme durdu ve geçen yılın rakamları yakalandı. Artıya geçmek için KDV indirimi uzatılmalı."

Gürcan, KDV indiriminin devam etmesi halinde yıl sonuna kadar 50 milyar liralık satışın yakalanabileceğini belirterek, mobilyanın lüks değil, dayanıklı tüketim eşyası olduğunu, bu yüzden KDV oranının sürekli yüzde 8 olarak kalması gerektiğini söyledi.

(AA)

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