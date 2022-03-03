VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Bahçeli çözüm için 5 medde sıraladı
Başkan Erdoğan MHP lideri ile bir araya gelecek
75 ton ağırlığında!
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Enflasyon rakamları açıklandı
Çizimini yap, ödülünü kap!
ABD'den yeni Rusya kararı
Kripto paralar SWIFT'in yerini tutar mı?
Türkiye farkını yine gösterdi
Canlı yayında çarpıcı iddia
Yoğun kar yağışı geliyor
Kiev'de kritik noktalar bir bir vuruluyor
"3. Dünya Savaşı'na hazır olun"
Yeşilay'da derece alan eserler AKM'de
Zeytin'in Okmeydanı Taksim otobüs turu!
Şile'de kiremit mezarlar bulundu
Buzdan sal yapıp balık avlıyorlar
03 Mart 2022 Perşembe 10:23:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:23:00

Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

Etiketler : Moody' RUSYA UKRAYNA
Yurt sulh cihanda sulh

Yurt sulh cihanda sulh
Vertigo ile başı dertte

Vertigo ile başı dertte
Sportif çift

Sportif çift
Torun istiyorum

Torun istiyorum
İran'a set yolcusu

İran'a set yolcusu
2 milyona güzelleştirecek

2 milyona güzelleştirecek
Cesur Tülin

Cesur Tülin
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Hacker şoku

Hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER