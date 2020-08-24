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24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:26:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:26:00

Moody's: Pandemi perakendeyi dönüşümünü hızlandırmaya zorluyor

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının perakende sektörünü dönüşümünü hızlandırmaya zorladığını bildirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Avrupa'da perakende sektöründe değişimin hızla ilerlemesi nedeniyle şirketlerin uyum sağlamak için mücadele verdiği belirtildi.

Salgınının çevrim içi alışverişi artırdığına işaret edilen açıklamada, bu durumun rekor düzeyde çevrim içi harcama ve teslimat maliyetlerini "ateşlediği" kaydedildi.

Açıklamada, birçok ABD'li ve Avrupalı perakende şirketinin bu değişimin sonuçlarını hesaplamaya başladığı belirtilerek, 5 yıl içinde mağaza sayısının azalmasının, kar marjı baskılarının yoğunlaşmasının beklendiği ifade edildi.

Kovid-19 salgınının perakende sektörünü dönüşümünü hızlandırmaya zorladığı vurgulanan açıklamada, çevrim içi alışverişteki artışın tüketici alışkanlıklarını da değiştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'de çevrim içi satışların gelecek 5 yılda yüzde 25'in üzerinde artmasının beklendiğine dikkat çekilerek, perakendecilerin artan çevrim içi talebi desteklemek amacıyla verimlilik ve maliyet düşürme seçeneklerini bulmak zorunda kalacakları ifade edildi.

Mağaza kapanmalarının artmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, orijinal ürün ve finansal esnekliğe sahip perakendecilerin bu süreçte daha iyi şekilde konumlanacağı kaydedildi.

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