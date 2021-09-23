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23 Eylül 2021 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 16:17:00

MKK Genel Müdürü Arıkan: MKK 20 yaşında, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörler arasında

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Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arıkan, "MKK, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörler arasında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, MKK'nın 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "21 Eylül 2001 tarihinde kurulan MKK, sermaye piyasalarının ve menkul kıymetlerin kağıttan dijital kayda, fiziksel saklamadan kaydi saklamaya uzanan yolculuğunda, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü görevi üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye piyasalarının kaydileştirilmesinde sunulan saklama hizmetlerinin, MKK'nın Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu olma yolunda ilk önemli faaliyet başlığı olduğunu belirten Arıkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen sorumluluklarla Elektronik Genel Kurul Sistemi ve 2014 yılında sermaye piyasalarının şeffaflık platformu olan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) işletimine başlanması ile kurumsal yönetim hizmetleri sunmaya başlayan MKK, 2015 yılında ise Türkiye'nin Finansal Veri Depolama Kuruluşu (VDK) 'Trade Repository' rolünü üstlenmiştir.

Bugün resmi kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlayan MKK'nın, Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu rolüyle saklama başta olmak üzere, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri altında 5 binden fazla kurumsal üyesi bulunmaktadır. MKK, sunduğu ürün ve hizmetleriyle 30 milyona yakın yatırımcı ve 50 milyonu aşan hesap kaydı ile bir finansal altyapı kuruluşu olarak ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunan önemli aktörler arasında yerini almıştır."

Arıkan, 20 yılı geride bırakırken, İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında sermaye piyasalarını geliştirmek adına taşıdıkları sorumlulukların bilincinde olarak, yapacak daha çok işlerinin olduğunun farkında olduklarını bildirdi.

Bunun için saklama, veri depolama, yatırımcı ve kurumsal yönetim hizmetlerimizin tamamında uluslararası en iyi uygulamalara ulaşmayı ve standartları daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"20. kuruluş yıl dönümümüz vesilesi ile çalışmalarımızda bizlere desteklerini esirgemeyen ana ortaklarımız Borsa İstanbul, Takasbank, sermaye piyasaları sektörünü temsilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve sektörümüzün düzenleyici kuruluşu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, üye kurumlara ve gayretli çalışmaları için mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Etiketler : Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK Ekrem Arıkan Sermaye piyasaları
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