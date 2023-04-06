Togg gelecekteki ekonomik büyümenin sembolü

Geçtiğimiz günlerde ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg'a ilişkin dünyanın en önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology Review'den çarpıcı bir analiz geldi.

Zeyi Yang'ın kaleme aldığı yazıda 2023'ün Türkiye için son derece önemli bir yıl olduğunun altını çizildi.

'GELECEKTEKİ EKONOMİK BÜYÜMENİN SEMBOLÜ'

'2023 aslında Türkiye için büyük bir yıl, ancak sadece cumhuriyetin 100. yıl dönümü olduğu ve yaklaşan bir seçim olduğu için değil' diyen Yang şu değerlendirmede bulundu;

'İşin teknoloji tarafında, ülkenin gelecekteki ekonomik büyümenin bir sembolü olan ilk yerli elektrikli aracı satışa çıktı.'

Elektrikli araçların geleneksel otomotiv endüstrisine meydan okuduğunun belirtildiği yazıda bu alanda yapılan yatırımların hızlı büyüyen bir pazara girme şansı sunduğunun altı çizildi.

TOGG için 'Şimdiden oldukça popüler görünüyorlar' diyen Yang, aracın ilk sahibi olmak için başvuruda bulunan 180 binden fazla kişi olduğunu yazdı.

Çin'in izlediği yol ile Türkiye'nin şu anda izlediği yol arasında pek çok benzerlik olduğunu belirten Yang, yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Bu işe sıfırdan başlamak zordur; Bir elektrikli aracın en önemli parçası olan pilleri yapmak daha da zordur. Bu nedenle Türkiye tek başına ilerlemiyor ve bunun yerine Çin'in en büyük pil şirketlerinden biri olan Farasis ile ortaklık kuruyor.'

İŞTE TOGG'UN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

Kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak için oluşturulan Tru.ID altyapısı, akıllı cihazınızın kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişebileceğiniz ve uygulamaları kaldığınız yerden kullanabileceğiniz ekosistem kimliğinizdir.

TRUMORE AKILLI YAŞAM

Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.

TRU.STORE BAĞLANTILI ARAÇ HİZMETLERİ

T10X'in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

TRUMORE DİJİTAL ASİSTAN

Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.

TRUMORE GEZ

Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.

YÜKSEK HIZLI VERİ KULLANIMI

T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.

TRUMORE E-CÜZDAN VE DİJİTAL VARLIK CÜZDANI

Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

TRUMORE DİJİTAL SANAT GALERİSİ

T10X'inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X'inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.

UÇTAN UCA EKRAN

Akıllı cihazın dijital kokpiti; 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşur. Sınıfında örneği olmayan uçtan uca ekran; otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşırken, ön yolcunun da kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim sağlar.