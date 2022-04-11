VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nisa bebeğin annesi için istenen ceza belli oldu
Rusya'dan Ukrayna'ya Misilleme!
Mısır ve AB doğal gaz iş birliğini güçlendiriyor
24 TV Güvenlik Analisti Yusuf Alabarda: Nedir bu içimizdeki Nobel aşkı?
Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
Ramazanın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyorlar
Ramazanda 6 aylık satıştan fazlası yapılıyor
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Bateri şov
Musti oldu Emrah!
İlk yarış gururu
Doğada baş başa
Yaz öncesi detoks kampında
Müslümanlar aklına ikinci tura kalınca geldi!
Türkiye'nin planı hazır
Ukrayna'dan endişelendiren çıkış: Savaş daha uzun ve zor geçebilir
Tam bir trafik canavarı
Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat!
"Fransa ve Almanya hata yaptı"
İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı?
Obezite de anoreksiya için risk faktörü
‘Yağ bezesi' değil tükürük bezi tümörü!
Hareketli yaşam kanser riskini azaltıyor
Oruç tutmak depresyona iyi gelebilir
11 Nisan 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 11:51:00

Mısır ve AB doğal gaz iş birliğini güçlendiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır ve Avrupa Birliği (AB), Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşma sağladıklarını belirtti.

Mısır ve AB, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre , Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mısır ile AB Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğal gaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" denildi.

Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı vurgulandı.

Etiketler : MISIR AB DOGAL GAZ
Eşi refakatçi

Eşi refakatçi
Müzik acımı hafifletiyor

Müzik acımı hafifletiyor
İmkansız Saadet

İmkansız Saadet
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
O şarkıyı bir daha okumadım

O şarkıyı bir daha okumadım
Luna gezmeyi seviyor

Luna gezmeyi seviyor
Ayak damarına stend takıldı

Ayak damarına stend takıldı
Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

Oyuncu keşfetmeyi bilmeli
Aşka ikinci şans mutluluğu

Aşka ikinci şans mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER