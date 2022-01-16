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16 Ocak 2022 Pazar 15:41:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 15:42:00

Mısır, BAE ve Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar kredi aldı

Kaynak: AA

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Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt bankalarından 3 milyar dolar değerinde kredi aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalında yayımlanan habere göre, Mısır'a kredi veren bankaların başında Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Abu Dabi İslami Bankası, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab Banking Corporation, Ulusal Kuveyt Bankası ve Warba Bank geliyor.

Üç milyar dolarlık kredinin yarısının yeşil kredi, diğer yarısının ise İslami finansman kapsamında alınacağı aktarılan haberde, kredinin faiz oranı, vadesi veya teslim tarihine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Mısır hükümeti, bütçedeki finansman açıklarını kapatmak için düşük faiz oranlarından yararlanmaya çalışıyor.

Mısır Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılı sonunda ülkenin dış borcu 137,85 milyar dolara ulaştı.

Etiketler : Suudi Arabistan Mısır Maliye Bakanlığı Al Ahli Bank of Kuwait
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