İşte merakla beklenen zam oranı

Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor. 4 aylık enflasyon verisine göre yeni yılda emekliye yapılacak olan zam oranı 6,72 olarak biliniyor. Öte yandan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2022 Emekli ve memur maaşı zam oranları Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Kasım ay enflasyon verisi 3 Aralık tarihinde Aralık ayı enflasyon verisi ise 3 Ocak 2022 tarihinde açıklandıktan sonra alınacak olan net zam oranı belli olacak.

MEMUR ZAM FARKI ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

BİN LİRALIK EK ZAM TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.

Kahveci yaptığı açıklamada, 5. Dönem Toplu Sözleşmesiyle Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına geçen yıl yüzde 4 4, bu yıl ise yüzde 3 3 zam yapıldığını anımsattı.

Memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını söyleyen Önder Kahveci, şöyle konuştu: "TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, gıda yüzde 20, ev eşyası yüzde 18, sağlık harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, aynı dönemde dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zorunlu harcamaları 965 lira yükseldi."